I fatti del giorno - Italia (3)

- Fase 2: Salvini, stralciare 8 milioni di cartelle esattoriali - La Lega propone il saldo e stralcio per 8 milioni di cartelle esattoriali che arriveranno a giugno: lo Stato incassa il 10 per cento e i cittadini tornano liberi. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini a Sky Tg24. “Occorrono subito 2 miliardi di aiuti a fondo perduto per salvare un settore importante come quello dell’Agricoltura. E qualcuno al governo pensa alla sanatoria per i clandestini”, aggiunge Salvini. (segue) (Rin)