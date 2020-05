I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sanità: Istat, over 60 quasi quattro medici su dieci - Le politiche di innalzamento dell'età pensionabile insieme all'applicazione di normative volte al contenimento delle assunzioni hanno portato a un innalzamento dell'età media dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, pari a 50,7 anni. L'età media degli uomini è più alta di quella delle donne, 52,3 anni contro 49,9. Lo ha fatto sapere l'Istat nella nota relativa all'occupazione nella sanità pubblica. Il 57,6 per cento del totale dei dipendenti nella sanità è ultracinquantenne (63,9 per cento degli uomini e 54,5 per cento delle donne). La fascia di età con più dipendenti è quella 55-59 anni per gli uomini e 50-54 per le donne. I dirigenti - medici e non - sono quelli più anziani (anche per effetto di una carriera lavorativa necessariamente più lunga), soprattutto se uomini. Tra i dirigenti medici ha più di 55 anni il 60,4 per cento degli uomini mentre quasi quattro su dieci superano i 60. La situazione anagrafica è diversa per le donne: solo il 36 per cento ha più di 55 anni e circa la metà ha un'età compresa tra 40 e 55 anni. Tra i dirigenti non medici, gli ultracinquantacinquenni sono il 62,4 per cento e gli ultrasessantenni il 36,7 per cento; le donne, che in meno di un terzo dei casi superano i 60 anni, nel 15 per cento sono under 40 (contro meno del 10 per cento tra gli uomini). Più giovane, in media, il personale non dirigente: in quasi un quarto dei casi ha meno di 45 anni (23,9 per cento gli uomini; 25,5 per cento le donne) mentre supera i 60 anni di età solo una su dieci tra le donne e uno su cinque tra gli uomini.