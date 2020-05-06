فرنسا تستقبل رئيس وزراء كوت ديفوار لأسباب طبية

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- إستقبلت السلطات الفرنسية استثنائياً رئيس وزراء كوت ديفوار غون كوليبالي، على أراضيها من أجل تلقي العلاج، في الوقت الذي تحضر فيه دول الإتحاد الأوروبي دخول المسافرين إليها من الخارج منذ مارس الماضي.وأفادت الرئاسة الفرنسية أن "غون كوليبالي (61 عاماً) وصل إلى باريس ليل السبت الماضي، لإجراء فحص طبي، وينوب عنه وزير الدولة لشؤون الدفاع حامد باكايوكو"، من دون تحديد تفاصيل إضافية حول طبيعة الفحوص.وأثار التعتيم على طبيعة مرض رئيس الوزراء كوليبالي موجة انتقادات حادة على مواقع التواصل الإجتماعي، وفقاً لصحيفة "أفريكا نيوز"، التي أشارت إلى أن المواطنين انتقدوا أيضاً سفر غون كوليبالي إلى فرنسا لتلقي العلاج، معتبرين ذلك "دليلاً على عدم ثقته في النظام الصحي للبلاد".(نوفا)