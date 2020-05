I fatti del giorno – Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Rami Makhlouf, cugino di Assad, si troverebbe negli Emirati - L’organizzazione non governativa britannica Guernica 37 International Justice Chambers sospetta che l’uomo d’affari siriano Rami Makhlouf, cugino del presidente siriano Bashar al Assad, si trovi negli Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione siriano "Enab Baladi", vicino all'opposizione, Guernica 37 chiede che Makhlouf sia chiamato a rispondere del suo coinvolgimento nei crimini commessi dal regime di Damasco. Il potente cugino del presidente della Repubblica, proprietario di Syriatel, uno dei due operatori di telefonia mobile in Siria, è attualmente al centro di una polemica per la richiesta da parte del fisco di Damasco di saldare debiti per oltre 300 milioni di euro. L'imprenditore ha risposto con un video sulla propria pagina Facebook in risposta al cugino presidente negando qualsivoglia accusa di evasione fiscale e ricordandogli il sostegno finanziario prestato dalle compagnie di Makhlouf in nove anni di conflitto in Siria. La controversia tra Makhlouf e Assad ha messo in luce una profonda preoccupazione per le precarie finanze del paese e ha portato alla speculazione uno scontro di potere all'interno del regime per guidare il business della ricostruzione post-conflitto. (segue) (Res)