I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

- Iraq: chiudono gli ospedali per trattamento coronavirus nella regione curda - Gli ospedali di Erbil e Sulaymaniyya dedicati al trattamento del coronavirus hanno chiuso per disinfezione prima di tornare alla loro normale operatività pre-pandemica. La chiusura arriva dopo che è in calo il numero dei casi nella regione autonoma curdo-irachena, dove sono stati registrati 388 casi di contagio, cinque decessi e 343 guarigioni. Le chiusure arrivano dopo che il numero di nuove infezioni continua a ridursi nella regione autonoma del Kurdistan iracheno, portando a un allentamento delle restrizioni e delle sospensioni del traffico. Tuttavia, continuano a emergere casi isolati e gli esperti sono consapevoli di un potenziale nuovo picco se le regole di allontanamento sociale verranno allentate troppo rapidamente. (segue) (Res)