Coronavirus: Sileri (M5s), Lombardia sfortunata ma è mancato qualcosa sul territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia "sono stati molto sfortunati" ma qualcosa sul territorio "è mancato in maniera importante". Lo scrive su Twitter il viceministro della Sanità, Pierpaolo Sileri. "Io credo che in Lombardia siano stati molto sfortunati perché il virus è partito da lì in maniera esplosiva, però sicuramente qualcosa sul territorio è mancato in maniera importante. Il mio timore è che sarebbe mancato ovunque in Italia", dichiara Sileri. (Rin)