Romania: Iohannis annuncia progetto per ripartenza economica dopo la pandemia di coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha avuto un incontro con i rappresentanti delle imprese. Al termine dell'incontro, il presidente ha detto in una dichiarazione stampa che dopo il 14 maggio, quando scadrà lo stato di emergenza, il governo continuerà a sostenere la cassa integrazione e introdurrà altre misure a sostegno dell'ambiente imprenditoriale. "Saranno sostenute sia le Pmi che le grandi aziende colpite dalla crisi Covid-19. Un obiettivo fondamentale del piano di ripresa economica, su cui stiamo lavorando con il governo Orban, è il massiccio aumento degli investimenti pubblici in tutti i tipi di infrastrutture, dall'energia ai trasporti e alla salute. La nostra principale preoccupazione è di riavviare l'economia dopo questo stato di emergenza", ha detto Iohannis. "Abbiamo discusso degli sforzi delle aziende rumene per adattarsi alla situazione di crisi che stiamo attraversando, ma anche di come l'ambiente imprenditoriale vede la ripresa delle attività e il rilancio della nostra economia. Gli imprenditori hanno problemi reali causati dall'epidemia e non possono essere lasciati soli, hanno bisogno del coinvolgimento e del sostegno delle autorità. Questo è il motivo per cui, ancor prima che fosse dichiarato lo stato di emergenza, abbiamo sostenuto la creazione di un gruppo di lavoro interistituzionale, con specificità economica, a livello del governo, al quale partecipa attivamente l'ambiente imprenditoriale", ha spiegato il presidente romeno. (segue) (Rob)