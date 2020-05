Coronavirus: ministro Esteri Di Maio al "Corriere della Sera", la Cina è un partner, gli Usa alleati principali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono che la Cina è responsabile del Covid-19, sfuggito a un laboratorio. Pechino respinge le accuse. Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una intervista al "Corriere della Sera" non vuole "entrare nel merito, prendiamo seriamente le preoccupazioni di Washington, così come le posizioni assunte dall'intelligence Usa e dai loro esperti. Credo che la cosa più saggia da fare in queste circostanze sia affidarsi alla scienza. Solo la scienza può darci delle risposte e ritengo che questa discussione sull'origine del virus non debba avere lo scopo ultimo di individuare un colpevole, ma quello di comprendere come equipaggiarci in futuro di fronte a una minaccia diversa, quale è ad esempio la pandemia in corso". Altri Paesi sospettano comunque una scarsa trasparenza di Pechino sulla diffusione del virus. Così Francia, Gran Bretagna, Germania. "La questione della trasparenza è fondamentale, soprattutto nei rapporti internazionali. Quando è iniziata la crisi sanitaria a tutti i miei interlocutori esteri ho assicurato che l'Italia avrebbe agito con massima trasparenza. E lo stiamo facendo. La stessa trasparenza la chiediamo naturalmente a tutti i nostri partner". (segue) (Res)