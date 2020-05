Decreto Imprese: Ruocco (M5s) a Sace, tasso garanzia oltre quello di mercato e poca autocertificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carla Ruocco, presidente della commissione di inchiesta sul Sistema bancario e finanziario, in audizione questa mattina con il presidente Rodolfo Errore e l'amministratore delegato di Sace, Pierfrancesco Latini, ha dichiarato: "La garanzia Sace Covid ha un costo in relazione alle dimensioni dell'impresa finanziata che si somma al tasso di interesse della banca, è previsto un vincolo a non superare il costo di mercato per operazioni con le stesse caratteristiche, ma senza garanzia. Il tasso finito, per effetto del costo della garanzia, va oltre le condizioni di mercato. Ritiene - ha domandato Ruocco a questo punto - che le aziende saranno disponibili a pagare un costo superiore a quello che otterrebbero senza garanzia? Negli allegati del protocollo con la Sace è prevista una serie di documentazioni che la banca dovrà esaminare. Al fine di comprimere i tempi, non è il caso di individuare strumenti basati sul rafforzamento dell'autocertificazione? - ha domandato ancora ai responsabili Sace -. E quali proposte ed iniziative, volte ad assicurare che i finanziamenti concessi costituiscano effettivamente credito aggiuntivo, sta adottando la task force?". (Com)