Russia: ministro Finanze Siluanov, nuove misure di sostegno economico in costante evoluzione

- A differenza dei precedenti programmi a sostegno dell'economia, quello attualmente in vigore in Russia per contrastare le conseguenze della pandemia di Covid-19 non è statico, ma in costantemente aggiornamento con nuove misure per inserire i settori che di volta in volta sono individuati come a rischio. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov in un'intervista a "Vedomosti". Il ministero di cui è a capo ha stimato le misure anticrisi in atto al 2,8 per cento del Pil. "Sono già stati adottati due pacchetti anticrisi. Il secondo prevede misure per preservare l'occupazione e sostenere le piccole e medie imprese dei settori interessati. Il terzo pacchetto, attualmente in fase di preparazione, avrà lo scopo di aiutare le imprese a uscire dal fermo forzato, sostenendone lo sviluppo dopo due mesi di chiusura, supportandole con capitale circolante. Questo non è un compito facile. Continueremo a contribuire alla conservazione dell'occupazione e della domanda mediante risorse di bilancio e a incoraggiare gli imprenditori a fare nuovi investimenti, a sviluppare nuove industrie. Innanzitutto, ci concentreremo sulle piccole e medie imprese delle industrie interessate", ha dichiarato il ministro russo. (segue) (Rum)