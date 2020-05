Coronavirus: iraniana Mahan Air accusata di aver diffuso l'epidemia in Medio Oriente volando fino a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Mahan Air avrebbe contribuito alla diffusione del coronavirus in Medio Oriente mentendo sulla propria operatività. Nello specifico, i voli con la Cina sarebbero proseguiti fino a marzo malgrado le autorità della Repubblica islamica li avessero sospesi il 31 gennaio. Un'inchiesta della versione araba dell'emittente britannica "Bbc" ha analizzato i dati di tracciamento dei voli "open source" secondo cui la principale compagnia aerea iraniana ha continuato a volare mentre erano in atto i divieti, contribuendo alla diffusione dell'epidemia di Covid-19 in Medio Oriente. Mahan Air ha effettuato centinaia di voli da e per Iran, Iraq, Emirati Arabi Uniti e Siria tra la fine di gennaio e la fine di marzo. Tutti questi paesi hanno consentito a Mahan Air il permesso di atterrare, nonostante i divieti sui voli di routine dall'Iran. (segue) (Res)