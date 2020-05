Coronavirus: iraniana Mahan Air accusata di aver diffuso l'epidemia in Medio Oriente volando fino a marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti all'interno della compagnia aerea hanno riferito alla "Bbc" che decine di membri dell'equipaggio dei velivoli di Mahan Air hanno manifestato sintomi di Covid-19, e quando il personale ha cercato di sollevare preoccupazioni sulla gestione della crisi e sulla fornitura di attrezzature di protezione, è stato messo a tacere. L'Iran ha registrato nelle ultime ore altri 1.123 casi di coronavirus, con un bilancio totale che ha raggiunto i 99.970 contagi. Lo ha dichiarato ieri il portavoce del ministero della Sanità iraniano Kianush Jahanpur. "Nel corso delle ultime 24 ore abbiamo registrato 1.123 nuovi casi di coronavirus in tutto il paese e il totale è salito a 99.970. I guariti sono saliti a 80.475”, ha dichiarato il portavoce del ministero, secondo cui sono stati registrati altri 63 morti portando il bilancio complessivo a 6.340 decessi. Proprio oggi, in un allentamento delle restrizioni introdotte per contenere il coronavirus, le moschee riapriranno in 132 province iraniane. (Res)