Giordania: coronavirus, permane il coprifuoco mentre si allentano le misure restrittive

- La Giordania ha deciso il mantenimento del coprifuoco durante la notte e nei fine settimana anche dopo l’avvio di una fase di allentamento delle restrizioni introdotte nel paese per contenere il coronavirus. Il coprifuoco è in vigore dal 21 marzo. Lo ha detto un portavoce del governo, Amjad Adailah. "Abbiamo contenuto l'epidemia ma il pericolo è reale e la possibilità del suo ritorno è concreta e grave", ha spiegato Adailah. I giordani sono scesi in strada dopo la revoca del divieto di guidare e la decisione di riaprire molte attività commerciali. Il primo ministro, Omar al Razzaz, ha dichiarato in un discorso televisivo che la serrata preventiva ha portato risultati migliori del previsto. Le autorità sanitarie non hanno registrato alcun caso di coronavirus per l'ottavo giorno consecutivo, ha aggiunto Razzaz. Il paese ha avuto un totale di 465 casi e nove morti finora. (Res)