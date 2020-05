Germania: verso modifica legge elettorale per tenere voto 2021 anche con Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al governo in Germania dal 14 marzo 2018, la Grande coalizione formata da Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu)e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) sta preparando una modifica alla legge elettorale al fine di tenere le elezioni federali previste a settembre del 2021 anche qualora la pandemia di coroanvirus dovesse continuare. È quanto riferisce il quotidiano “Rheinische Post”, che cita fonti della Grande coalizione. In base all'emendamento, il prossimo Bundestag dovrebbe essere eletto esclusivamente con il voto per posta. (Geb)