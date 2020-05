Roma: le attività digital di Technotown per bambini, ragazzi e famiglie fino al 10 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla rubrica "Impronte sonore" curata da Gianluca il musicista, lo staff di Technotown cura "curiosi e divertenti contenuti digital anche in altre rubriche come I racconti dello zio Gab - Innovatori&Inventori che racconta la storia di uomini e donne che hanno reso importante il nostro Paese nel mondo con la loro genialità. Oppure Creazioni Lego a cura di Michela la Lego trainer che suggerisce oggetti da costruire con i classici mattoncini e SpazioIgreen di Francesca la biologa con diversi consigli per realizzare prodotti 'naturali'. Ed ancora Technocrossword - prosegue la nota - con i sorprendenti cruciverba di Giulio l’enigmista e Giochi fotografici a cura di Giulia l’editor creativa che con brevi video spiega come divertirsi con le fotografie. Da non perdere anche la sezione del “piccolo museo della tecnica” con le sue curiosità storico scientifiche dedicate al mondo delle invenzioni. Continuano anche questa settimana gli imperdibili appuntamenti pomeridiani con le sfide ludico-creative-scientifiche a distanza. Per partecipare, individualmente o in squadra, basta collegarsi al sito di Technotown e scegliere una delle sfide in calendario. Per quelle in partenza viene mostrato un apposito countdown, così che tutti possano collegarsi alla stessa ora e iniziare la sfida. Si gioca con gli oggetti comuni che ciascuno ha in casa a portata di mano utilizzando fantasia e creatività. Scaduto il tempo a disposizione, si invia la foto della propria creazione ottenendo così un primo punteggio per entrare nella Hall of Fame, la pagina del sito dedicata ai vincitori. Il punteggio iniziale può essere incrementato con altri extrapunti in base ai like che le foto delle proprie creazioni ricevono sui canali social Facebook, Instagram e Twitter di Technotown". (Com)