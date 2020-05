Spagna: governo trova appoggio dei partiti minori per nuova proroga dello stato d'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo guidato da Pedro Sanchez ha trovato l'appoggio di due partiti minori per fare approvare, nel voto previsto oggi al Congresso dei deputati, la nuova proroga dello stato d'emergenza.Dopo aver negoziato nella giornata di ieri con due forze politiche, Ciudadanos e il Partito nazionalista Basco, l'appoggio all'estensione dello stato d'emergenza è stato trovato con quest'ultimo schieramento e con la Coalicion Canaria. Il partito Ciudadanos di Ines Arrimadas ha reiterato la volontà di collaborare con l'esecutivo, criticando tuttavia il primo ministro spagnolo e non assicurando il suo sostegno in aula. L'appoggio di Coalicion Canaria e del Partito nazionalista Basco si è reso necessario, dopo che il Partito popolare, a differenza di quanto avvenuto nei voti precedenti sullo stato d'emergenza, ha fatto sapere che non sosterrà l'ulteriore proroga voluta dal governo. Per avere l'ufficialità bisognerà attendere qualche ora dato che la votazione si terrà oggi stesso. Per confermare il prolungamento dello stato d'emergenza è sufficiente la maggioranza relativa. (Spm)