Coronavirus: ministro Esteri Di Maio al "Corriere della Sera", la Cina è un partner, gli Usa alleati principali (3)

- Ma Di Maio è il ministro che ha firmato la 'Via della Seta'. "Ecco, anche qui. Quando all'Italia è toccata la presidenza del G7 nel 2017 noi eravamo all'opposizione. E già allora, pur nel ruolo di Paese presidente del G7, l'Italia prese parte alla prima edizione del forum sulla Belt and Road. La Via della Seta può aprire nuove opportunità commerciali per il made in Italy. Nel 2017 non si levò lo stesso dibattito mediatico di oggi. Ripeto: il punto è l'interesse nazionale. Noi siamo con la Nato, al fianco degli Usa e dei nostri alleati e manteniamo relazioni commerciali anche con altri partner, inclusa la Federazione Russa, non vedo dove sia il problema". Le tensioni internazionali potrebbero crescere. "Ci auguriamo che non aumentino. In una situazione del genere è auspicabile che il mondo si unisca, non che si divida". Le tensioni politiche sono anche a Roma. Il premier è stato attaccato da Renzi ma anche nel Pd ci sono state critiche sulla gestione della fase 2. "Sono decenni che ci domandiamo se il governo regge. Solo in Italia nel corso di una pandemia con medici, infermieri e operatori sociosanitari che lavorano h24 ci si mette a discutere sull'ipotesi di cambiare governo. Dovremmo lavorare tutti al servizio di chi sta combattendo il virus in prima linea. Non abbiamo bisogno di polemiche in questo momento, ma di far ripartire il Paese e l'economia, con la prudenza che la scienza ci suggerisce". La Corte costituzionale tedesca si è espressa con riserva sul Quantitative easing. "Qui la questione è molto più ampia e gira tutta intorno a una domanda: l'Europa vuole salvaguardare il proprio futuro, crede nel suo progetto? Il nostro domani risiede in questa risposta. L'Ue non può pensare di fare l'Ue solo quando c'è da dettare regole sul mercato interno. Bisogna comprendere che questa è una sfida comune", ha concluso Di Maio. (Res)