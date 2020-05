Coronavirus: ministro Fraccaro a "Il Sole 24 Ore", superbonus sarà un volano per crescita e investimenti green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riccardo Fraccaro lavora da settimane, in silenzio, alla norma che può far ripartire gli investimenti privati in edilizia, proprio da quel lato del recupero abitativo e urbano che in questi anni è cresciuto, salvando un pezzo importante del settore in crisi. Il sottosegretario a Palazzo Chigi ha messo a punto un testo largamente condiviso con il ministero dell'Economia e con i ministri competenti. In una intervista a "Il Sole 24 Ore" il ministro spiega che risultati si aspetta dal potenziamento dell'ecobonus e del sismabonus. "Abbiamo due esigenze fondamentali da coniugare. Da una parte dobbiamo stimolare rapidamente la domanda per superare l'emergenza anche economica creata dal coronavirus. In particolare dobbiamo stimolare la domanda interna perché l'export che ha sempre trainato l'Italia ha oggettive difficoltà in questo momento. Dall'altra parte c'è il tema altrettanto impellente della sostenibilità per far fronte ai cambiamenti climatici: abbiamo un impegno morale verso le giovani generazioni a cambiare il sistema produttivo per renderlo sostenibile, considerando che gli investimenti in green economy sono ancora quelli che danno maggiore occupazione". (segue) (Rin)