Coronavirus: ministro Fraccaro a "Il Sole 24 Ore", superbonus sarà un volano per crescita e investimenti green (2)

- L'edilizia come priorità "perché è un volano per la crescita economica. Il passato ci insegna che il settore con il più alto effetto moltiplicativo è stato l'edilizia: basta guardare al boom economico del dopoguerra trainato proprio dall'edilizia. Ma ora quel settore va indirizzato alla sostenibilità: pensiamo a un'edilizia che non sia più consumo di suolo e costruzione di nuovi edifici ma ristrutturazione e messa in sicurezza degli attuali. Quindi ho lavorato a un superbonus che mettesse insieme due strumenti già funzionanti, ecobonus e sismabonus, e li portasse all'estremo con uno sconto del 110 per cento. Mi fa piacere vedere che nella maggioranza c'è una larghissima condivisione su questa idea di progresso". (segue) (Rin)