Coronavirus: ministro Esteri spagnolo Laya a "Il Messaggero", Germania e Olanda siano solidali o l'Europa non serve più

- Maria Arancha González Laya è il ministro degli Esteri spagnolo. Giurista di formazione, nel passato è stata anche sottosegretario generale dell'Onu e come direttore esecutivo l'anima per un certa periodo del Centro di commercio internazionale (l'International trade center). Per questo riveste un ruolo particolare nel dibattito che si sta svolgendo in Europa a proposito delle modalità con cui fare fronte all'emergenza contro il virus. A fine anno per il Pil spagnolo è previsto un crollo di oltre il 9 per cento. Si parla di probabile recessione, e qualcuno comincia a parlare addirittura di regressione. Il ministro spiega a "Il Messaggero" che "questa è una crisi globale causata da una pandemia di dimensioni globali. La caduta dell'economia sarà molto profonda, da noi come in altri paesi. Le previsioni però ci dicono che la ripresa potrà essere relativamente rapida, grazie alle misure di protezione dell'occupazione e della capacità produttiva che sono state prese. Quanto sarà rapida in Europa e in Spagna non dipende solo dalla Spagna, ma da quello che insieme riusciremo a fare in Europa". Il governo spagnolo ha fatto una proposta al Consiglio europea: mutualizzare il debito degli Stati con altri mezzi. "Di fatto si tratta di un investimento comune. Che noi vogliamo sia finanziato con debito perpetuo, per un ammontare di almeno 1.500 miliardi di euro, rispondente alle necessità dei paesi più colpiti dall'epidemia, da costruirsi sulla base del bilancio comunitario. Può essere la Commissione a gestirne il meccanismo ma dovrà avere un quadro temporale. A noi Interessa soprattutto come il fondo si finanzierà, chi lo finanzierà e quale sarà il suo volume". (segue) (Res)