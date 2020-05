Coronavirus: ministro Esteri spagnolo Laya a "Il Messaggero", Germania e Olanda siano solidali o l'Europa non serve più (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla forma con cui dovranno essere assegnate queste risorse, Laya osserva che "dovranno avere il carattere del trasferimento. Il problema è quanto debito pubblico genereranno i Paesi per fronteggiare la crisi, lo scopo è dunque evitare l'eccesso di debito perché ciò appesantirebbe la capacita di ripresa del singolo paese. La crisi sarà profonda e il debito pubblico utilizzato per farvi fronte importante, ma la capacità degli Stati membri è diversa. In Germania il governo sta approvando aiuti di Stato alle imprese di grande ammontare. Ma non tutti hanno la stessa forza finanziaria, è necessario individuare il modo perché vi sia simmetria tra le varie situazioni". Insieme ai governi Italiano, francese e portoghese quello spagnolo sta portando avanti una linea molta netta sul fronte del Recovery Fund. "Nella seconda riunione del Consiglio europeo, la Spagna ha proposto un proprio documento costruito in base alla discussione che si era svolta fino ad allora. Noi vogliamo che il confronto avanzi per generare consenso. E debbo dire che tutti fino a questo omento si sono riconosciuti nei principi generali. CI sono però punti importanti ancora in discussione, come per esempio quello se debba trattarsi di trasferimenti o di prestiti". (segue) (Res)