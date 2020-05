Coronavirus: ministro Esteri spagnolo Laya a "Il Messaggero", Germania e Olanda siano solidali o l'Europa non serve più (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La solidarietà come condizione di sopravvivenza per l'Unione, ma con i Paesi del Nord che si irrigidiscono ad ogni curva non sarà facile una soluzione solidale. "Non pensiamo che questa sia una discussione tra Nord e Sud, ma su come intendiamo rispondere a una pandemia di cui nessuno in Europa è responsabile e che riguarda tutto il mondo. Presentarla come una discussione tra Nord e Sud è fuorviante. Perché è un problema sistemico che un nome proprio, si chiama mercato unico. Se c'è solidarietà, ossia una risposta comune, tutti potremo uscirne più rapidamente. Se non facciamo questo esercizio di solidarietà, allora il mercato unico non servirà più, e l'uscita dalia crisi sarà lenta e difficile per tutti". Poi spiega cosa muove i paesi del Nord Europa contro una qualunque forma di mutualizzazione del debito. "C'è qualcosa di totemico in questa idea del covid-bond a anche dell'eurobond, qualcosa di molto profondo che per diversi governi è difficile da gestire con le rispettive opinioni pubbliche. A mia volta penso che fare pedagogia sull'importanza della solidarietà sia cruciale, perché la solidarietà risponde direttamente all'interesse di tutti i paesi. Perché funzioni il mercato unico per Olanda e Germania, questo mercato unico dev'essere solido anche in Italia e Spagna. Ecco il punto. Se alcuni paesi hanno difficoltà a chiamare questa politica covid-bond o eurobond, cerchiamo un altro modo di definirla, purché ciò non tradisca lo spirito del mercato unico", ha concluso Laya. (Res)