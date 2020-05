Ghana: coronavirus, autorità adottano nuovo metodo di test "collettivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie del Ghana hanno adottato un nuovo metodo per individuare i positivi al Covid-19, che prevede un unico test su dieci campioni combinati. In caso di esito positivo, riferiscono i media locali, le persone del lotto vengono testate individualmente al fine di individuare chi ha contratto la malattia. Il nuovo metodo, adottato anche in altri paesi come India e Germania, è stato tuttavia oggetto di alcune contestazioni. Secondo Nana Kofi Quakyi, ricercatrice della Scuola per la sanità pubblica presso la New York University, il metodo è efficace solo se in Ghana i tassi di infezione rimangono bassi: "se la maggior parte dei campioni riuniti risulta positiva, è necessario ripetere un numero enorme di test e si perde il vantaggio acquisito", ha spiegato. Nel paese, dove sono stati effettuati circa 100 mila test, sono ad oggi confermati 2.719 casi di coronavirus e 18 morti. (segue) (Res)