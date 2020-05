Ghana: coronavirus, autorità adottano nuovo metodo di test "collettivo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, ha deciso lo scorso 27 aprile di estendere di due settimane il divieto di radunarsi, dopo che nel paese i casi di Covid-19 non sono diminuiti. In un discorso trasmesso in diretta televisiva, il capo dello Stato ha rivisto la sua decisione, annunciata nel precedente discorso alla nazione di domenica 19 aprile, di riaprire le attività nelle aree della capitale Accra, di Tema e Kumasi. "Il governo ha prolungato la sospensione di tutti gli incontri pubblici e sociali per altre due settimane a partire da oggi e ha mantenuto le altre misure esistenti fino a quando non avremo una presa salda sulla diffusione del virus", ha dichiarato Akufo-Addo. Secondo il capo dello Stato, il forte aumento dei casi registrati dipende dalla "strategia aggressiva" di tracciamento e dei test attuata nel paese, dove sono stati effettuati finora oltre 60 mila tamponi: "questo tracciamento dei contatti ci ha permesso di identificare e isolare le persone infette, proteggere la popolazione da ulteriori infezioni e contenere meglio la diffusione del virus", ha detto il capo dello Stato, affermando che il Ghana è l'unico altro paese in Africa ad aver condotto di più di 60 mila test. "Siamo al primo posto in Africa per numero di test effettuati per abitanti", ha aggiunto. Akufo-Addo ha inoltre chiesto ai cittadini di rispettare maggiormente le regole di distanziamento sociale e li ha incoraggiati ad indossare regolarmente la mascherina. Il paese, ha aggiunto, costruirà oltre 80 ospedali a livello nazionale e tre centri di malattie infettive nelle regioni costiere, centrali e settentrionali per accogliere i pazienti di Covid-19. (segue) (Res)