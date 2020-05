Ghana: coronavirus, autorità adottano nuovo metodo di test "collettivo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel discorso del 19 aprile, Akufo-Addo annunciava la revoca delle restrizioni ai movimenti imposte in alcune aree del paese affermando che la decisione era stata resa possibile grazie a una migliore comprensione della natura del virus, oltre che al “successo” nel contenere la sua diffusione, alla messa in pratica di un programma di test potenziato e all'espansione dei centri di isolamento e trattamento del virus. Il capo dello Stato aveva tuttavia mantenuto altre restrizioni tra cui il divieto di raduni sociali e la chiusura delle scuole, mentre i valichi di frontiera chiusi per altre due settimane per prevenire la diffusione del virus. Criticato per la decisione in un momento in cui tutti i paesi africani hanno riconfermato le restrizioni, il presidente ha difeso la sua decisione affermando che questa è stata presa sulla base delle conoscenze di specialisti e professionisti della salute. Akufo-Addo ha definito "prudente" la sua strategia di riapertura, ricordando inoltre che le raccomandazioni ai cittadini di rispettare i protocolli sanitari in vigore rimangono valide. (Res)