Incidenti stradali: tir contro casello A58 nel Milanese, nessun ferito

- Un autoarticolato alimentato a metano nella notte è andato a sbattere contro il casello di Vizzolo Predabissi sulla Tangenziale Est esterna di Milano. Poco prima della mezzanotte il conducente ha perso il controllo del mezzo pesante e non è riuscito a evitare che il rimorchio impattasse con la barriera. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti in via precauzionale i vigili del fuoco ma non è stata necessaria nessuna operazione dal momento che non c’è stata alcuna fuoriuscita di gas e i danni alla struttura sono risultati essere di lieve entità. (Rem)