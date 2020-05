Francia: presidente Total Pouyanné, la crisi provocata dal coronavirus è "eccezionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi provocata dalla pandemia di coronavirus è "eccezionale, o piuttosto straordinaria nel senso stretto del termine". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Le Figaro", Patrick Pouyanné, presidente del gruppo petrolifero Total. "Questa crisi si caratterizza anche per l'incertezza: non abbiamo nessuna visibilità sull'evoluzione a breve termine. È in questo periodo in cui la domanda è crollata che certi paesi produttori hanno stranamente deciso di aumentare la loro produzione e hanno aggiunto altra crisi alla crisi del mercato del petrolio", spiega il dirigente. Il presidente di Total indica "quattro priorità" necessarie per resistere a questo momento di difficoltà: "la sicurezza, l'eccellenza operativa, i costi e la liquidità". "I nostri investimenti sono in parte flessibili e Total sa reagire nell'emergenza. Prima di questa crisi avevamo orientato le nostre proiezioni di investimento sull'ipotesi di un barile a 60 dollari. A marzo l'abbiamo abbassato a 30 dollari, cosa che rappresenta un impatto sul cash flow di 9 miliardi. Questa stima arriva ormai a 12 miliardi", afferma Pouyanné. "Reagiamo con un calo degli investimenti che passa da 3 a 4 miliardi- continua il dirigente -un piano di economie operative che passa da 800 milioni a un miliardo e uno sforzo per gli azionisti che passa da 1,5 a 2,5 miliardi". (Frp)