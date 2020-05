Cina: missione cinese Onu, saldo quote dimostra sostegno di Pechino a Nazioni Unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel combattere la pandemia di Covid-19, tutti i paesi devono fare passi solidi per sostenere le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate. L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha un ruolo cruciale e centrale da svolgere nella lotta alla pandemia, prosegue la nota ufficiale della missione cinese. La Cina ha deciso di donare altri 30 milioni di dollari all'Oms oltre ai 20 milioni di dollari già donati per sostenere la lotta globale contro il coronavirus e rafforzare i sistemi sanitari dei paesi in via di sviluppo, ha affermato la missione. "Il virus non conosce né confini né razza. La Cina continuerà a lavorare con tutte le parti per contribuire al mantenimento della sicurezza sanitaria pubblica e internazionale e per lavorare verso una comunità con un futuro condiviso per l'umanità", si legge nella nota. (Cip)