Cina-Tagikistan: coronavirus, colloquio telefonico tra ministri Esteri Wang e Muhriddin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rimarrà sempre a fianco del Tagikistan per aiutare il paese a sconfiggere completamente la pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso di una conversazione telefonica con il suo omologo tagiko Sirojiddin Muhriddin. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Wang ha affermato che la comunicazione reciproca e tempestiva nel momento critico della lotta contro l'epidemia dimostra pienamente l'amicizia tra i due paesi. "Anche prima dell'emergenza epidemica in Tagikistan, i cinesi di ogni estrazione sociale avevano fornito al paese materiali anti-epidemia", ha detto Wang. Ora che il Tagikistan sta affrontando l'impatto dell'epidemia, la Cina sta intensificando il coordinamento per inviare un gruppo di lavoro congiunto nel paese e aiutare gli esperti medici a tenere una videoconferenza con le loro controparti tagika il più presto possibile, ha spiegato Wang. (segue) (Cip)