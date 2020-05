Cina-Tagikistan: coronavirus, colloquio telefonico tra ministri Esteri Wang e Muhriddin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cina è anche pronta ad espandere gli scambi con il Tagikistan e aiutare il paese a mantenere un costante sviluppo economico", ha aggiunto il ministro cinese, esprimendo gratitudine al Tagikistan per aver fornito assistenza ai cittadini cinesi che vivono e lavorano nel paese. Da parte sua, Muhriddin ha affermato che la parte tagika apprezza gli sforzi compiuti dal governo cinese e dal suo popolo nella lotta contro l'epidemia. "La Cina ha istituito un efficace meccanismo congiunto di prevenzione e controllo, ha ottenuto importanti risultati nella in questi due ambiti e ha fornito attivamente assistenza ad altri paesi", ha affermato Muhriddin. La parte del Tagikistan ringrazia la Cina per aver fornito un valido sostegno e adotterà forti misure per proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini cinesi in Tagikistan. Il nostro paese, ha proseguito la parte tagika, è pronto ad espandere ulteriormente la cooperazione con la Cina e a promuovere il partenariato strategico globale bilaterale. (Cip)