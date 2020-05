© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, mercoledì 6 maggio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2898m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: in un contesto anticiclonico, in Val Padana affluiscono infiltrazioni più umide orientali responsabili di un generale aumento della nuvolosità, specie a ridosso della cerchia alpina. Viceversa delle schiarite sono attese in Liguria dal pomeriggio. Temperature in calo. Venti deboli orientali, da nord/nordest in Liguria. Mar Ligure poco mosso. (Rpi)