Germania: Merz (Cdu), politica tragga conseguenze da sentenza Corte costituzionale su Bce

- I politici della Germania devono trarre “conseguenze di ampia portata” dalla sentenza con cui la Corte costituzionale federale (Bverfg) ha stabilito che il programma della Banca centrale europea (Bce) per l'acquisto di titoli di Stato dei paesi membri dell'Eurozona viola “in parte” la Costituzione tedesca. È quanto affermato da Friedrich Merz, esponente della destra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e candidato alla presidenza del partito, in un contributo per il quotidiano “Handelsblatt”. Merz si è detto convinto che la sentenza del Bverfg “scriverà la storia del diritto europeo” e ha osservato: “In futuro, deve essere un compito speciale della politica economica tedesca evidenziare pubblicamente e nei confronti della Bce le conseguenze negative dei programmi di acquisto di titoli di Stato”. Con la sua sentenza, il Bverfg ha dichiarato incostituzionale parte del programma di acquisto di titoli pubblici (Pspp)” della Bce, avviato nel 2015. In tal modo, i magistrati tedeschi hanno ribaltato la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (CgUe) che, nel 2018, ha riconosciuto la conformità del Pspp al diritto dell'Ue, ribadendo la priorità sulla ordinamenti degli Stati membri. Per i giudici costituzionali tedeschi, in tal modo la Cgue ha agito “ultra vires”, superando i propri poteri. Con la sentenza sul Pssp, ha affermato Merz, il Bverfg ha, invece,“rafforzato i diritti di risparmiatori, assicurati, inquilini, proprietari di immobili e azionisti” tedeschi. Secondo Merz, il Bverfg ha mostra “i limiti dei programmi di acquisto di obbligazioni pubbliche” da parte della Bce, che “devono essere rispettati in modo che non tali iniziative traducano in finanziamenti ai governi degli Stati membri dell'Eurozona” da parte dell'autorità monetaria europea”. (Geb)