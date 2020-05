Germania: coronavirus, governo federale lascerà a Laender responsabilità allentamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel terrà oggi una teleconferenza con i primi ministri dei Laender al fine di valutare la situazione del coronavirus in Germania e decidere eventualmente nuovi allentamenti alle restrizioni in vigore nel paese per contenere il contagio, dopo quelli efficaci dal 4 maggio scorso. Mentre mancano poche ore all'inizio dei colloqui, sulla stampa tedesca circola già la bozza delle decisioni che verranno adottate. In primo luogo, il governo federale lascerebbe ai Laender la responsabilità di un ulteriore allentamento delle limitazioni. Qualora venisse raggiunto un tetto massimo di nuovi contagi da Sars-Cov2, le restrizioni più severe, scadute il 20 aprile scorso, dovrebbero essere ripristinate.In particolare, i Laender dovrebbero garantire la riattivazione delle misure restrittive qualora nei circondari e nelle città si registrassero più di 50 nuovi casi di contagio per 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni. In merito alle altre questioni, tutti gli esercizi commerciali dovrebbero poter riaprire, senza limite di superficie. Ai titolari verrà richiesto di rispettare l'igiene, il controllo degli ingressi e di evitare code. Pertanto, è importane che venga stabilito un numero massimo di persone tra clienti e personale ammessi nel negozio. Tutti gli studenti dovrebbero poter tornare a scuola fino alle vacanze estive a determinate condizioni. (segue) (Geb)