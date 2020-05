Germania: coronavirus, governo federale lascerà a Laender responsabilità allentamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sport e l'allenamento all'aperto dovrebbero essere consentiti di nuovo a determinate condizioni, per esempio la garanzia di una distanza sufficientemente ampia, tra 1,5 a 2 metri. Inoltre, l'attività sportiva dovrebbe essere praticata senza contatto fisico e rispettando le misure di igiene e disinfezione, Il 15 o il 21 maggio, il campionato di calcio di prima e seconda categoria potrebbe riprendere con partite a porte chiuse. Prima di tornare in campo, le squadre dovranno, infatti, osservare una quarantena di 14 giorni. I grandi eventi rimangono, invece, vietati fino al 31 agosto. In futuro, i Laender saranno in gran parte in grado di decidere, tra l'altro, sui seguenti settori: restrizioni di contatto, università, centri di educazione per adulti, scuole di musica, ristoranti, hotel, pensioni e appartamenti per vacanze, società di servizi nel campo della cura personale come studi cosmetici, di massaggi o tatuaggi, palestre e piccoli eventi, sia pubblici sia privati. (Geb)