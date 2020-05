Energia: Cina, Sinopec registra calo utili del 234 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- China Petrochemical Corporation (Sinopec), il principale raffinatore di petrolio della Cina, ha registrato una perdita di 19,78 miliardi di yuan (circa 2,8 miliardi di dollari) nel primo trimestre 2020. Il dato rappresenta una riduzione del 234 per cento negli utili netti su base annua, secondo quanto riferito dalla società in un rapporto presentato alla Borsa di Shanghai. Le entrate sono diminuite del 22,6 per cento a quasi 556 miliardi di yuan, secondo la società. Sinopec ha attribuito la deludente performance al crollo del consumo di petrolio e prodotti chimici a causa dell'epidemia di Covid-19. (segue) (Cip)