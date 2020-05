Germania-Ue: Mersch (Bce), banche tedesche troppo deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa della loro scarsa redditività, le banche tedesche sono “troppo deboli” e pertanto devono affrontare “grandi sfide” nella crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. È quanto affermato da Yves Mersch, vicepresidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (Bce), in cui ricopre anche l'incarico di membro del Comitato esecutivo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per Mersch, “il rendimento negativo del capitale proprio degli istituti di credito tedeschi si è ulteriormente deteriorato nel primo trimestre” del 2020. “L'imprevedibilità della crisi non è stata ancora presa in considerazione nei modelli esistenti”, ha aggiunto Mersch. Secondo il vicepresidente del Consiglio di vigilanza della Bce, “dopo la crisi”, il settore bancario tedesco dovrà risolvere la propria debolezza strutturale. A tal fine, per Mersch è necessario “un ulteriore consolidamento” tra gli istituti di credito della Germania. Il mercato bancario del paese è, infatti, frammentato in una miriade di istituti di credito, che il Consiglio di vigilanza della Bce ritiene “il mptivo principale degli scarsi profitti” del comparto. (Geb)