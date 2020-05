Italia: economista Stiglitz, Ue aiuti il paese o si rafforzeranno movimenti antieuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per far fronte alla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus, l'Italia ha “un urgente bisogno di aiuto” e, se l'Ue non sostiene il paese, “i movimenti antieuro in Europa diventeranno così forti che ci si dovrà chiedere se l'Unione europea potrà sopravvivere”. È quanto affermato dall'economista statunitense Joseph Stiglitz, nel corso di un'intervista rilasciata oggi al quotidiano “Handelsblatt”. Premio Nobel per l'Economia nel 2001, Stiglitz aggiunge: “Non sto dicendo che l'Italia abbia fatto tutto giusto prima della crisi o la abbia gestita alla perfezione. Dico che non è colpa dell'Italia se è stata colpita così duramente”. Stiglitz si dice quindi favorevole all'introduzione degli eurobond, già sostenuta dall'Italia e da altri Stati membri dell'Ue. Secondo l'economista, “ora l'Ue deve agire insieme”. Stiglitz ha quindi osservato: “Lo abbiamo visto negli Usa. Per fronteggiare la crisi, infatti, “gli Stati hanno fatto molto, ma ciò di cui avremmo avuto davvero bisogno sarebbe stata una mossa più risoluta da parte del governo di Washington”. (Geb)