Germania: quasi tutti i settori dell'economia hanno fatto ricorso alla cassa integrazione

- Per fronteggiare la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, quasi tutti i settori dell'economia tedesca hanno fatto ricorso alla cassa integrazione. La media delle imprese è del 50 per cento. In questo modo, il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung” riassume il risultato di un'analisi condotta dall'Istituto di ricerca economiche di Monaco di Baviera (Ifo). A guidare la classifica sono la gastronomia e gli hotel, con rispettivamente il 99 e il 97 per cento delle imprese che hanno posto i propri dipendenti in cassa integrazione. Valori simili, il 91 e il 90 per cento caratterizzano le compagnie aeree e le agenzie di viaggio. Al ricorso alla cassa integrazione hanno provveduto anche il 98 per cento dei produttori di pelletteria e il 96 per cento delle fabbriche di abbigliamento. Il sussidio interessa l'82 per cento delle aziende creative, artistiche e di intrattenimento nonché l'81 per cento delle società che producono articoli sportivi. Chimica, alimenti e mangimi, sanità e studi legali, consulenti fiscali e commercialisti sono rispettivamente al 30, 21, 14 e 3 per cento. Fornitori di energia, società di smaltimento delle acque reflue e i produttori di medicinali non presentano alcun ricorso alla cassa integrazione. I servizi postali, di corriere espresso e di assistenza sanitaria sono ciascuno al 56 per cento. Vicedirettore del dipartimento per la Macroeconomia e i sondaggi dell'Ifo, Klaus Wohlrabe teme che, qualora dovesse continuare, la crisi provocherà un significativo aumento della disoccupazione. Secondo Wohlrabe, infatti, “la cassa integrazione è un ponte per le aziende in periodo di scarse vendite, ma se tale declino dura più a lungo, i posti di lavoro saranno completamente eliminati”. (Geb)