Aerospazio: Germania, il settore chiede massicci aiuti di Stato

- Duramente colpito dalla crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, il settore aerospaziale della Germania chiedono “massicci aiuti di Stato” al governo federale, tra cui sussidi alle esportazioni e sostegno finanziario. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'industria aerospaziale tedesca si trova “nella sua peggiore crisi” a causa della pandemia di coronavirus e pertanto richiede un deciso intervento pubblico. Secondo l'Associazione federale dell'industria aerospaziale (Bdli), sono a rischio oltre 100 mila posti di lavoro ad alta tecnologia in Germania. “La situazione è drammatica. Siamo stati respinti indietro di mezzo secolo in una notte in termini di viaggi e scambi internazionali”, ha dichiarato Dirk Hoke, presidente del Bdli e amministratore delegato del consorzio aerospaziale europeo Airbus. A sua volta, il vicepresidente del Bdli, Reiner Winkler, ha affermato: “Ci vorranno sicuramente diversi anni per uscire da questa crisi, non prevediamo una rapida ripresa per l'industria aeronautica, ma una profonda curva a U”. Il volume delle operazioni di volo dovrebbe normalizzarsi soltanto nel 2022-2023. Il traffico aereo è, infatti, stato quasi del tutto azzerato a causa delle restrizioni ai viaggi e dal crollo della domanda per effetto della pandemia di coronavirus. (segue) (Geb)