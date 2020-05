Aerospazio: Germania, il settore chiede massicci aiuti di Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il netto declino del trasporto aereo su scala globale colpisce anche i fornitori del settore aerospaziale. “Queste aziende di medie dimensioni stanno sanguinando dal punto di vista finanziario a un ritmo senza precedenti”, ha avvertito il vicepresidente del Bdli, Arndt Schoenemann. Le vendite dovrebbero calare di circa un terzo nel 2020. Per Hocke, il governo federale ha fatto molto con gli aiuti contro la crisi. Tuttavia, secondo l'Ad di Airbus, il settore aerospaziale “ha naturalmente bisogno di ulteriori misure”. L'obiettivo è preservare la competitività e per tale motivo il Bdli chiede, tra l'altro, più finanziamenti pubblici per la ricerca e nuove commesse per l'aeronautica e lo spazio. Infine, il Bdli vuole mantenere le agevolazioni sulla cassa integrazione decise dal governo federale oltre la scadenza 2020 finché la crisi del coronavirus o le sue gravi conseguenze per l'economia continueranno. (Geb)