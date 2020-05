Ue: “Faz”, sentenza Corte costituzionale tedesca su Bce è fine Europa lontana da cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza con cui la Corte costituzionale federale (Bverfg) dichiara il programma della Banca centrale europea (Bce) per l'acquisto di titoli di Stato dei paesi membri dell'Eurozona “in parte” in violazione della Costituzione tedesca segna “la fine di un'Europa lontana dai cittadini e autocratica”. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui la decisione del Bverf “non è una rottura, ma un segno di maggiore democrazia e Stato di diritto”. Per la prima volta nella storia dell'Ue, uno Stato membro “rifiuta la fedeltà” all'Europa. Il Bverfg ha infatti rovesciato la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue), che nel 2018 aveva riconosciuto la conformità al diritto europeo del programma di acquisto di titoli pubblici (Pspp), avviato dalla Banca centrale europea (Bce) nel 2015. I giudici costituzionali tedeschi hanno definito “assolutamente incomprensibile” la sentenza della CgUe, osservando che è stata adottata “ultra vires” ossi fuori dalle competenze assegnate alla Corte dal trattati europei. “Dopo aver detto sempre sì, questo è un no” del Bverfg all'Ue, per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Tuttavia, “non si tratta di una rottura” con la giurisprudenza precedente e, “se la Bce agisce in conformità con i trattati dell'Ue, nulla cambierà”. A ogni modo, la Germania ha aderito a “un'Unione europea in cui gli Stati membri sono i padroni dei trattati e ogni cittadino ha il diritto di far sì che le istituzioni dell'Ue rispettino le norme reciprocamente concordate”. (segue) (Geb)