Ue: “Faz”, sentenza Corte costituzionale tedesca su Bce è fine Europa lontana da cittadini (2)

- Il Bverfg insiste dunque sulla legittimazione democratica dell'Ue come “barriera di sicurezza”, concetto che “più volte ha infastidito il governo federale”. Come riaffermazione del principio di legittimazione democratica, la sentenza del Bverfg è “tanto più importante, soprattutto in un momento in cui l'Ue è colpita da forti forze centrifughe”. Inoltre, “finché non esiste un mandato per un'Unione dei debiti, la Bce non può crearne uno”. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ciò dovrebbe essere riconosciuto “anche dalla CgUe”, che a volte tratta il Bverfg “come un tribunale distrettuale”. L'Ue come gruppo di Stati è “vincolata dal principio della democrazia ed è una comunità di diritto”. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, questo messaggio ribadito dal Bverfg con la sentenza sul Pspp “deve diffondersi, specialmente in Europa orientale”. La decisione della Corte costituzionale federale “non è la fine dell'Ue, ma si spera la fine della sua forma egocentrica e distante”. (Geb)