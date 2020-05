Germania: Bundesbank prevede aumento insolvenze sui prestiti in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bundesbank prevede una notevole ondata di insolvenze sui prestiti per le banche tedesche in estate a causa della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. "In qualità di supervisore, sono più preoccupato per i rischi di credito, che probabilmente diventeranno più gravi nel terzo trimestre", ha dichiarato Joachim Wuermeling, membro del consiglio di amministrazione della Bundesbank e responsabile della vigilanza bancaria. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, per il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, la Germania è “in grave recessione” e “una rapida e forte ripresa” dalla crisi appare “piuttosto improbabile”. Secondo Weidmann, essendo la Germania un paese esportatore, la ripresa dell'economia dipende anche dagli sviluppi all'estero. Come nazione esportatrice, la ripresa dell'economia tedesca dipende anche dagli sviluppi all'estero. A sua volta, Wuermeling ha osservato come l'entità dei rischi di credito che le banche tedesche dovranno affrontare non sia ancora prevedibile. Tuttavia, il responsabile della vigilanza bancaria della Bundesbank ha dichiarato che il capitale disponibile sarà sufficiente a coprire i tassi di svalutazione aggregati verificatisi durante la crisi finanziaria del 2009. Per Wuermeling, dunque, la situazione nel settore bancario tedesco è “attualmente stabile”. Ciò vale “per tutti gli istituti di credito tedeschi, ma forse non per ogni singola banca”. Il responsabile della vigilanza bancaria della Bundesbank ha, infine, evidenziato: “La realtà con cui siamo entrati nella crisi non sarà la stessa che avremo quando ne usciremo”. (Geb)