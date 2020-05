Libia: parlamentare Dughaim propone il trasferimento della capitale a Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sirte come capitale amministrativa temporanea della Libia fino a quando non sarà ripristinata la sicurezza a Tripoli: è questa la proposta lanciata da Ziad Dughaim, membro della Camera dei rappresentanti (parlamento di Tobruk-Bengasi), in una dichiarazione per chiedere al comando generale di Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico (Lna), "di accelerare una road map per un periodo transitorio in consultazione con il presidente del parlamento, Aguilah Saleh". In particolare, Dughaim ha chiesto la formazione di un comitato di esperti per preparare un'ampia proposta di modifica dell'attuale dichiarazione costituzionale, che comprende l'istituzione di un Consiglio supremo per la sicurezza nazionale e la difesa composto da personalità militari e civili. Citato dal sito web “Libya Akhbar”, Dughaim ha aggiunto che "anche le istituzioni statali dovrebbero essere unificate e dovrebbe essere formato un organo esecutivo per redigere una costituzione consensuale in tre regioni elettorali, con il ripristino del ruolo costituzionale e storico della città di Bengasi come capitale economica e legislativa, e di Sirte come capitale amministrativa temporanea fino all'attuazione delle disposizioni di sicurezza nell'attuale capitale, Tripoli". (Bel)