Cina: governo si congratula per lancio razzo Lunga Marcia-5B

- Il Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), il Consiglio di Stato e la Commissione militare centrale hanno esteso le congratulazioni a tutto il personale che partecipa alla missione di lancio del razzo vettore Lunga Marcia-5B, avvenuta ieri con successo dal Centro di lancio spaziale di Wenchang. Nel loro messaggio, le alte sfere politiche cinesi hanno spiegato che il successo della prima missione di volo del nuovo razzo vettore cinese rappresenta un buon inizio per il programma della stazione spaziale del paese. Tutte le unità e il personale partecipanti hanno lavorato in solidarietà e superato le difficoltà in seguito all'epidemia di Covid-19 per raggiungere il successo, che ha gettato solide basi per il "terzo gradino" del programma spaziale con equipaggio cinese per la costruzione di una stazione spaziale, si legge nel messaggio. Le autorità centrali cinesi hanno inoltre sollecitato sforzi per portare avanti il lavoro, poiché i compiti di follow-up del programma spaziale con equipaggio sono ardui e le difficoltà e le prove sono complesse. Le autorità hanno incoraggiato scienziati e ingegneri nel settore spaziale a dare maggiori contributi alla realizzazione dei due obiettivi del centenario e al sogno cinese di ringiovanimento nazionale. (segue) (Cip)