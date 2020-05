Cina: governo si congratula per lancio razzo Lunga Marcia-5B (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il razzo vettore Lunga Marcia 5-B è stato lanciato ieri dal centro di Wenchang, nella provincia insulare cinese di Hainan. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn", il razzo ha la più grande potenza di spinta della serie Lunga Marcia: può trasportare fino a 22 tonnellate di carico utile in orbite basse terrestri. L'obiettivo principale sarà un'orbita da 200 a 400 chilometri vicino alla Terra. Il razzo ha trasportato un modello di prova della navicella spaziale con equipaggio della Cina progettato per la futura stazione spaziale. Il modello è lungo nove metri e può contenere fino a sette astronauti. Questa missione però non prevedeva alcun astronauta a bordo, trattandosi solo di un test. La navicella rimarrà nello spazio per due giorni effettuando manovre orbitali automatiche. Il lancio del razzo è stato considerato un momento clou per il settore spaziale quest'anno, poiché rappresenta la chiave per le future missioni spaziali della Cina. Il razzo vettore avrà il compito di lanciare la prima sonda cinese su Marte e inviare la sonda lunare Chang'e-5 sulla luna per riportare i campioni lunari sulla Terra. (Cip)