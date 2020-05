Regno Unito: ministro Giustizia Gove, non escluse tariffe sui prodotti in accordo con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia britannico Michael Gove ha dichiarato che il Regno Unito potrebbe accettare il "prezzo" delle tariffe sui prodotti pur di ottenere un accordo commerciale con l'Unione Europea. Lo riporta il quotidiano "Independent". Questa decisione vorrebbe dire "perdere un'occasione", secondo Gove, che ha però aggiunto che "se questo è il prezzo che dobbiamo pagare, allora lo faremo". Rinunciare alla richiesta di un accordo "zero quote, zero dazi" potrebbe essere accettabile se garantisse a sua volta la possibilità di ottenere autonomia dalle regole dell'Ue, ha detto il ministro. Gove ha aggiunto che il Regno Unito potrebbe "ottenere una posizione simile a quella del Canada, con una tariffa su un possibile numero di merci", e ha descritto questa eventualità come una mossa che Bruxelles potrebbe accettare. Il ministro della Giustizia ha dichiarato che il Regno Unito è "pronto a modificare la sua richiesta" in modo da ottenere autonomia sulle regolazioni riguardanti lavoratori e ambiente. Gove ha anche ricordato che il periodo di transizione della Brexit non verrà esteso e si concluderà il 31 dicembre. (Rel)