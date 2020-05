Libia: Saleh discute con alcuni accademici della sua iniziativa politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti libica (parlamento di Tobruk-Bengasi), Aguila Saleh, ha incontrato un gruppo di accademici a Jabal Al-Akhdar nella sua residenza nella città di al Qubah. Lo ha reso noto il portavoce della presidenza del parlamento, Fathi al Marimi. Durante l'incontro sono state discusse una serie di questioni relative agli ultimi sviluppi in Libia, tra cui l'iniziativa politica in otto punti presentata da Saleh il mese scorso per far uscire il paese dalla crisi. (Lit)