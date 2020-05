Credito: direttore Bnp Paribas Bonnafé, necessario trarre lezioni da crisi Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del coronavirus "non segna la fine della mondializzazione ma dobbiamo trarre delle lezioni" da una simile situazione. Lo ha detto Jean Laurent Bonnafé, direttore generale del gruppo bancario BnpParibas, in un'intervista rilasciata al quotidiano francese "Le Figaro". Secondo il dirigente è necessario rilanciare gli investimenti nel digitale e l'economia, "tenendo conto delle emergenze ambientali". "Bnp Paribas resiste bene perché siamo un gruppo bancario molto diversificato con una solida cultura della gestione del rischio. Siamo entrati nella crisi in una forma molto buona, anche se i nostri conti sono stati colpiti dalla pandemia", afferma Bonnafé. "Continueremo a sostenere fortemente l'economia accordando finanziamenti alle imprese, ma certe attività (pagamenti, cash management, trading finanziario) scenderanno", sottolinea il direttore generale. Bonnafé ricorda poi che solo le imprese che non erano in difficoltà prima della crisi sanitaria possono accedere ai prestiti garantiti dallo Stato. "Abbiamo già trattato più di 44 mila richieste di prestiti per circa 12 miliardi di euro. Questo rappresenta in tre settimane un anno di prestito per Bnp Paribas", afferma il dirigente. (Frp)