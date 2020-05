Agricoltura: Bellanova, mia permanenza nel governo dipende anche da regolarizzazione migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla regolarizzazione dei migranti impiegati nei campi dipende "anche la mia permanenza nel governo". Lo ha detto questa mattina il ministro dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, ai microfoni di "Radio Anch’io", su Radio Rai1 Rai. "Per me questa non è una battaglia strumentale, queste persone non votano. In questo paese anche, in questa fase di crisi, tanti guardano al consenso, a fare misure per dire ‘ti ho dato, votatami’. Noi stiamo facendo una battaglia per quelli che non voteranno o che almeno non voteranno nei prossimi anni", ha dichiarato. "Se la misura non passa questo, per me, è motivo anche di permanenza nel governo. Non sono qui per fare tappezzeria - la continuato il ministro -. Ci sono delle questioni che non si sono volute affrontare o che sono state affrontate in maniera sbagliata", ha concluso.(Rin)